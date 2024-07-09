Названы десять продуктов, которые улучшают сон

Чай с ромашкой. Этот чай эффективен при бессоннице. В нём есть флавоноид, который улучшает сон.

Арбуз. Из-за обезвоживания вам тоже может быть труднее заснуть. Также вы можете попробовать съесть и другие сочные фрукты вроде яблок, груш, апельсинов.

Фисташки. За один раз больше 30 г этих орехов лучше не съедать, если вы хотите заснуть.

Овсяные хлопья. Они приводят к выработке инсулина, который повышает уровень сахара в крови и способствует сонливости. Кроме того, в этих хлопьях много мелатонина.

Бананы. Они содержат много калия и магния. Эти вещества способствуют расслаблению мышц и помогают быстрее заснуть. Также в этих фруктах есть аминокислота триптофан, которая тоже расслабляет.

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