Названы десять продуктов, которые улучшают сон

Названы десять продуктов, которые улучшают сонРекомендуется в сутки спать шесть-девять часов
Вишня. Это отличный перекус для просмотра телевизора.
Тёмный шоколад. В его состав входит серотонин.
Грецкий орех. Они содержат сразу несколько веществ, способствующих хорошему сну. Это магний, мелатонин, серотонин.
Миндаль. В нём и в миндальном масле содержатся триптофан и магний. Эти вещества замедляют процессы в нервной системе и мышцах.
Хумус. Мелатонин в его составе регулирует цикл сна и бодрствования, серотонин отвечает за сон, аппетит, настроение, уменьшает боль.
Чай с ромашкой. Этот чай эффективен при бессоннице. В нём есть флавоноид, который улучшает сон.
Арбуз. Из-за обезвоживания вам тоже может быть труднее заснуть. Также вы можете попробовать съесть и другие сочные фрукты вроде яблок, груш, апельсинов.
Фисташки. За один раз больше 30 г этих орехов лучше не съедать, если вы хотите заснуть.
Овсяные хлопья. Они приводят к выработке инсулина, который повышает уровень сахара в крови и способствует сонливости. Кроме того, в этих хлопьях много мелатонина.
Бананы. Они содержат много калия и магния. Эти вещества способствуют расслаблению мышц и помогают быстрее заснуть. Также в этих фруктах есть аминокислота триптофан, которая тоже расслабляет.
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