Названы «диетические» продукты, которые только мешают похудеть

Диетические напитки. В ходе одного исследования выяснилось, что после употребления сукралозы (подсластителя) в мозгу наблюдается повышенная активность в областях, отвечающих за тягу к еде и аппетит. То есть даже если вы пьёте диетическую газировку с подсластителем, организм реагирует так, будто пьёте что-то сладкое. Хорошая альтернатива традиционным диетическим газированным напиткам — это полезные газированные напитки со стевией.

Йогурт с низким содержанием жира. Многие производители в такие йогурты добавляют много сахара. А это может замедлить потерю веса. Исследования обнаружили связь между потреблением добавленного сахара и набором веса. Лучше купите простой йогурт и добавьте в него для сладости фрукты. Или же выбирайте вариант с менее чем 5 г добавленного сахара либо подслащённый стевией.

Овощные чипсы. Они плохо насыщают, что в итоге может привести к перееданию. Если вам хочется съесть чего-то солёного, то лучше съесть одну порцию настоящих чипсов. Более полезными при снижении веса будут варианты с не менее 1 г клетчатки на порцию.