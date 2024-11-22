Названы две лучшие добавки для укрепления иммунитета

Названы две лучшие добавки для укрепления иммунитетаЭто цинк и витамин С
Севак Олмессекян, доктор фармацевтических наук, фармацевт в UCLA Health, отмечает: «Максимум, чего можно ожидать от различных добавок — это уменьшение продолжительности и/или тяжести симптомов простуды».
Научные исследования показывают, что укрепить иммунную систему могут две добавки: это цинк и витамин С.
Некоторые научные работы показывают, что приём витамина С до начала симптомов простуды может сократить время болезни. То же самое касается добавок цинка.
Поддерживают иммунную систему также витамин D (которого многим людям не хватает) и витамин Е. Последний можно получить из орехов, растительных масел, семян, зелёных листовых овощей, обогащённых злаков.
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