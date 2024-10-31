Названы две привычки, которые защищают от болезней сердца

По мере увеличения количества пройденных шагов риск возникновения серьёзных неблагоприятных сердечно-сосудистых событий снижался. То есть участники реже сталкивались с нефатальными случаями сердечного приступа и инсульта, фатальными сердечно-сосудистыми событиями. Ниже всего риск развития болезней сердца и возникновения инсульта был у тех людей, которые делали при подъёме по лестнице 110−150 шагов в день.

Обнаружилось также, что подъём на 110−150 шагов в сутки мог компенсировать более низкий балл за питание у человека. То есть у него риск возникновения проблем с сердцем и инсульта снизился настолько же или больше, чем у тех, кто получил более высокие баллы за питание, но поднимался на менее 50 шагов в день.

В основном участники исследования поднимались по лестнице на 60−100 шагов в день. В среднем у них при соблюдении средиземноморской диеты риск развития серьёзных сердечно-сосудистых событий был ниже на 17%, при соблюдении здоровой диеты — на 9%, диеты DASH — на 11%, растительной диеты — на 12%.

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