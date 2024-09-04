Названы эффективные способы накачать пресс с четырьмя кубиками

Поддерживайте дефицит калорий. Ронни Гарсия из Blink Fitness говорит, что для того чтобы пресс стал видимым, нужно уменьшить количество жировых отложений. Это можно сделать, сжигая больше калорий, чем вы потребляете.

Тренируйте пресс. Пользователь TikTok nastyaswan рекомендует от пяти до десяти минут в день уделять прессу. Тренировка должна включать минутные планки, махи ногами, велосипедные кранчи и классические кранчи.