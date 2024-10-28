Названы эффективные способы сохранить потерю веса

Обратитесь к профессионалу или найдите напарника по диете/тренировкам. Доктор Эми Ли, главный медицинский консультант Lindora, отмечает, что работа с диетологом способствует новому пониманию, формированию новых привычек, делает нас ответственнее. Важно получать психологическую поддержку при снижении веса.

Ешьте завтрак с высоким содержанием клетчатки и белка. Он позволит дольше оставаться сытым, снизит уровень гормонов голода, объяснила Эми Гудсон, магистр наук, сертифицированный диетолог, специалист по спортивной диетологии.

Соблюдайте сбалансированную диету. Она включает пищу, богатую белком и клетчаткой. Эти вещества помогают сохранять чувство сытости после еды и дольше оставаться сытым.

Регулярно тренируйтесь. Это сжигает калории, ускоряет метаболизм. Особенно касается это кардио и силовых упражнений.