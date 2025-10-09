Названы эффективные способы улучшить осанку с возрастом

Меняйте позу, в которой сидите. Чтобы поддерживать осанку в правильном положении, сидите прямо, подняв голову и держа её на одной линии с позвоночником. Не наклоняйте голову вперёд. Плечи отведите назад и вниз, избегайте их наклона вперёд или скругления. Не допускайте сутулости. Если вы много времени проводите сидя, организуйте эргономичное рабочее место и делайте частые перерывы на движение. По возможности приобретите стоячий стол и старайтесь им пользоваться 50% времени.

Попробуйте подвижные практики. Это йога, пилатес, тайцзи. Они помогут улучшить осанку благодаря мобилизации суставов и мышц, их активации и укреплению.

Уделяйте внимание здоровью костей. Для профилактики остеопороза с возрастом ограничьте употребление алкоголя, старайтесь получать из рациона или добавок витамин D, кальций и белок, откажитесь от курения, выполняйте упражнения с отягощениями.