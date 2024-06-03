Названы эффективные способы защиты от клещей

Если вы любите проводить время на свежем воздухе и на природе, то вам точно стоит опасаться клещей. Вот как можно защитить себя от этих насекомых.

На прогулку в лесу или по высокой траве лучше всего надеть светлую одежду с длинными рукавами и штанинами. Это затруднит у клещей доступ к вашей коже и облегчит вам их обнаружение.