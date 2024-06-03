Названы эффективные способы защиты от клещей

Названы эффективные способы защиты от клещейВозьмите их себе на заметку
Если вы любите проводить время на свежем воздухе и на природе, то вам точно стоит опасаться клещей. Вот как можно защитить себя от этих насекомых.
На прогулку в лесу или по высокой траве лучше всего надеть светлую одежду с длинными рукавами и штанинами. Это затруднит у клещей доступ к вашей коже и облегчит вам их обнаружение.
Также известно, что клещей отпугивают определённые запахи. Можете перед прогулкой нанести на тело масло чайного дерева, гвоздики или лемонграсса. Помогают ещё сушёные травы: лаванда, шалфей, эвкалипт либо мята перечная.
Другим способом защиты от клещей может стать изменение запаха пота. Это можно сделать, если принимать витамины группы В и употреблять чеснок.
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