Названы эффекты от употребления овсяного молока

Вот что происходит с вашим организмом при употреблении овсяного молока.

Вы можете потреблять больше углеводов. Но содержание углеводов в овсяном молоке может различаться в зависимости от бренда. В ароматизированных сортах — около 15−20 г на стакан (250 мл), в неароматизированных — около 10−20 г.

Вы получите немного клетчатки. Некоторые бренды овсяного молока содержат клетчатку.

Вы не получите много белка. По сравнению с другими вариантами растительного молока в овсяном мало белка. Так, в одной чашке примерно 3−4 г этого вещества (в коровьем — до 12 г).

Будьте осторожны при целиакии или аллергии на орехи. Овсяное молоко может содержать глютен из-за способа его обработки.