Названы факторы, из-за которых у вас может увеличиться сердце

Ишемическая болезнь сердца. Она возникает, когда артерии сердца (кровеносные сосуды) сужаются и не могут поставлять достаточное количество богатой кислородом крови в сердце. Наиболее распространённая причина этого — накопление холестерина внутри стенок артерий. Это может привести к увеличению сердца, повышению риска возникновения сердечного приступа и сердечной недостаточности.

Клапанный порок сердца. Это происходит, когда один из четырёх клапанов сердца повреждён или инфицирован.

Врождённые пороки сердца. Известно примерно 20 типов таких пороков. Каждый из них способен привести к увеличению сердца.