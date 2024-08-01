Названы факторы риска возникновения деменции, устранение которых поможет избежать почти 50% случаев болезни

В новом отчёте специалисты подсчитали, какие факторы риска связаны с наибольшей долей людей с деменцией во всём мире. К ним относятся нарушение слуха и высокий уровень холестерина ЛПНП (по 7%), низкий уровень образования в раннем возрасте и социальная изоляция в пожилом возрасте (по 5%).

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