Названы фитнес-привычки, которые разрушают тело после 50 лет

Отсутствие разминки перед тренировкой. Это повышает риск возникновения растяжений мышц или травм. К тому же с возрастом гибкость тела и кровообращение снижаются, говорит Ронни Гарсия, сертифицированный фитнес-тренер Blink Fitness.

Слишком много высокоинтенсивных упражнений. Они могут создать большую нагрузку на суставы. Вместо этого выбирайте упражнения с низкой ударной нагрузкой: езду на велосипеде, плавание или занятия на эллиптическом тренажёре.

Перетренированность. Чрезмерные тренировки не ускорят ваш прогресс, а могут отбросить назад. Они способны также привести к усталости, повышенному риску получения травм, ослаблению иммунитета.

Неправильная техника и плохая осанка. Они приводят к перенапряжению позвоночника и суставов. Это способствует получению травм.

Избегание тренажёрного зала. Для пожилых людей выполнение от шести до двенадцати повторений с весом, который оставляет один-два повторения «в запасе» после первого подхода, — это хорошее начало.