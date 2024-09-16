Названы фрукты, которые нужно есть при метаболическом синдроме

Если вы хотите предотвратить развитие метаболического синдрома или держать это состояние под контролем, ешьте следующие фрукты.

Гранат. Эмили Вуд, сертифицированный диетолог, дипломированный диетолог, отмечает, что гранаты способствуют росту количества полезных кишечных бактерий Akkermansia. Эти бактерии помогают поддерживать здоровый обмен веществ, хорошее самочувствие, приводят к здоровому весу тела, укрепляют иммунитет.

Арбуз. Исследования показывают, что люди, которые перекусывали двумя чашками арбуза в течение четырёх недель, чувствовали себя менее голодными и более удовлетворенными, чем те, кто ел нежирное печенье. Также у них снизились вес и кровяное давление. Мушуми Мукерджи, магистр наук, сертифицированный диетолог, частный диетолог из Мичигана, говорит, что в арбузах много воды, питательных веществ (калий, витамин С, магний), антиоксидантов.

Ежевика. У этих ягод низкий гликемический индекс. Они содержат калий, кальций и магний, снижающие кровяное давление. В ежевике много клетчатки, которая насыщает и поддерживает баланс сахара в крови.