Названы фрукты, в которых содержится больше всего клетчатки

Вот какие фрукты (и ягоды) вам нужно есть, чтобы получать много клетчатки.

Маракуйя. В одной чашке (236 г) этого фрукта - 24,5 г клетчатки.

Малина. Каждая чашка (150 г) малины содержит почти 10 г клетчатки. Это около 1/3 суточной потребности.

Гуава. У неё и семена, и кожура съедобны. При этом в одной чашке гуавы (165 г) - 9 г клетчатки.

Ежевика. Каждая чашка (150 г) этих ягод даёт 8 г клетчатки.

Авокадо. Половина этого фрукта содержит 7 г клетчатки.