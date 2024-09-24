Фитнес и здоровье
Опубликовано 24 сентября 2024, 13:30
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Названы фрукты, в которых содержится больше всего клетчатки

Старайтесь их есть чаще
Клетчатка входит в состав всех фруктов, овощей, семян, орехов, цельных зёрен. При этом существует два её вида: растворимая и нерастворимая. Растворимая замедляет пищеварение, помогает снизить уровень холестерина, улучшает кровяное давление. Нерастворимая клетчатка увеличивает объём стула, улучшает регулярность, снижает риск возникновения рака.
Названы фрукты, в которых содержится больше всего клетчатки
© Freepik

Вот какие фрукты (и ягоды) вам нужно есть, чтобы получать много клетчатки.

Маракуйя. В одной чашке (236 г) этого фрукта - 24,5 г клетчатки.

Малина. Каждая чашка (150 г) малины содержит почти 10 г клетчатки. Это около 1/3 суточной потребности.

Гуава. У неё и семена, и кожура съедобны. При этом в одной чашке гуавы (165 г) - 9 г клетчатки.

Ежевика. Каждая чашка (150 г) этих ягод даёт 8 г клетчатки.

Авокадо. Половина этого фрукта содержит 7 г клетчатки.

Названы фрукты, в которых содержится больше всего клетчатки
© Getty Images

Хурма. Один этот фрукт (168 г) содержит целых 6 г клетчатки.

Драконий фрукт. Из одной чашки питайи вы получите 5,5 г клетчатки.

Груша. В среднем у них 5,5 г клетчатки на средний плод.

Киви. В 1 чашке нарезанного ломтиками киви (около 2 1/2 плодов киви) содержится 5,4 г клетчатки.

Источник:EatingWell
Автор:Валерия Филимонова
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