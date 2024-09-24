Названы фрукты, в которых содержится больше всего клетчатки

Опубликовано 24 сентября 2024, 13:301 мин.
Названы фрукты, в которых содержится больше всего клетчаткиСтарайтесь их есть чаще
Клетчатка входит в состав всех фруктов, овощей, семян, орехов, цельных зёрен. При этом существует два её вида: растворимая и нерастворимая. Растворимая замедляет пищеварение, помогает снизить уровень холестерина, улучшает кровяное давление. Нерастворимая клетчатка увеличивает объём стула, улучшает регулярность, снижает риск возникновения рака.
Вот какие фрукты (и ягоды) вам нужно есть, чтобы получать много клетчатки.
Маракуйя. В одной чашке (236 г) этого фрукта - 24,5 г клетчатки.
Малина. Каждая чашка (150 г) малины содержит почти 10 г клетчатки. Это около 1/3 суточной потребности.
Гуава. У неё и семена, и кожура съедобны. При этом в одной чашке гуавы (165 г) - 9 г клетчатки.
Ежевика. Каждая чашка (150 г) этих ягод даёт 8 г клетчатки.
Авокадо. Половина этого фрукта содержит 7 г клетчатки.
Хурма. Один этот фрукт (168 г) содержит целых 6 г клетчатки.
Драконий фрукт. Из одной чашки питайи вы получите 5,5 г клетчатки.
Груша. В среднем у них 5,5 г клетчатки на средний плод.
Киви. В 1 чашке нарезанного ломтиками киви (около 2 1/2 плодов киви) содержится 5,4 г клетчатки.