Названы главные ошибки людей, которые занимаются на беговой дорожке

Держание за поручни. Это может испортить вашу кардиотренировку. Эллен Томпсон из Blink Fitness говорит, что при держании за поручни эффективность тренировки снижается.

Неиспользование естественного взмаха рук. Держа руки по бокам, вы не задействуете верхнюю часть тела и тренируете на беговой дорожке всё тело в целом.

Слишком большой шаг. Это может привести к травме или создать слишком большую нагрузку на бёдра, колени и поясницу. Также это нарушает походку.

Слишком быстрая или слишком медленная ходьба. Ходите в естественном, комфортном для вас темпе.