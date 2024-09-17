Названы главные ошибки людей, которые занимаются на беговой дорожке

Названы главные ошибки людей, которые занимаются на беговой дорожкеСтарайтесь избегать их
Держание за поручни. Это может испортить вашу кардиотренировку. Эллен Томпсон из Blink Fitness говорит, что при держании за поручни эффективность тренировки снижается.
Неиспользование естественного взмаха рук. Держа руки по бокам, вы не задействуете верхнюю часть тела и тренируете на беговой дорожке всё тело в целом.
Слишком большой шаг. Это может привести к травме или создать слишком большую нагрузку на бёдра, колени и поясницу. Также это нарушает походку.
Слишком быстрая или слишком медленная ходьба. Ходите в естественном, комфортном для вас темпе.
Большой наклон вперёд. Это может нарушить осанку и привести к дискомфорту или травме. Поставьте себе цель стоять прямо, отводя плечи назад и нагружая пресс.
Неиспользование настроек наклона. Ходьба по ровной поверхности не нагружает ваши мышцы так, как ходьба по наклонной поверхности.
Смотреть под ноги. Когда вы смотрите вниз, вы можете сгорбиться. Это может напрягать шею.
Ношение неправильной обуви. Обувь, которая не обеспечивает надлежащей поддержки или амортизации, может привести к травмам, мозолям и другим повреждениям стопы.
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