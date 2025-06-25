Названы главные ошибки при интервальном голодании в 45+ лет

Нехватка белка. Достаточное количество белка играет ключевую роль для женщин старше 40 лет. Всё потому, что в этом возрасте ускоряется потеря мышечной массы. Джейсон Итри, доктор медицинских наук , основатель клиники Longevity Health Clinic, рекомендует за один приём пищи употреблять 20-30 г высококачественного белка. Это значительно снижает тягу к еде, способствует контролю веса в долгосрочной перспективе.

Крайности. Часто женщины слишком быстро впадают в крайности, отмечает Хейли Пулли, главный тренер MyBodyTutor. Лучше начните с 12-часового окна голодания и постепенно его увеличивайте.

Недоедание. Это может вызвать дефицит питательных веществ, повторное или компульсивное переедание.