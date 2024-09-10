Фитнес и здоровье
Опубликовано 10 сентября 2024, 15:45
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Названы главные полезные для здоровья свойства помидоров

Вот почему их нужно есть каждый день
Помидоры очень популярны и при этом легкодоступны. Их можно купить в магазине в любое время года. Но что будет, если вы станете есть эти овощи ежедневно?
Названы главные полезные для здоровья свойства помидоров
© Annabelle Breakey//Getty Images

Сердце. В помидорах много гамма-аминомасляной кислоты, которая помогает регулировать кровяное давление. Согласно результатам исследования 2023 года, томаты защищают от развития гипертонии и снижают показатели давления. Кроме того, в составе этих овощей есть калий, который важен для работы сердечно-сосудистой системы.

Рак. Помидоры содержат ликопин. Большое количество этого вещества снижает риск возникновения рака лёгких и простаты. Также это соединение защищает от развития кожных болезней, опасных тромбов. Научно доказано, что ликопин может играть значительную роль в профилактике развития рака рта, пищевода, желудка.

Названы главные полезные для здоровья свойства помидоров
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Диабет. Помидоры имеют низкий гликемический индекс и подходят людям с сахарным диабетом. В этих овощах также много витамина С, который помогает в заживлении ран.

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