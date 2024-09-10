Названы главные полезные для здоровья свойства помидоров

Названы главные полезные для здоровья свойства помидоровВот почему их нужно есть каждый день
Сердце. В помидорах много гамма-аминомасляной кислоты, которая помогает регулировать кровяное давление. Согласно результатам исследования 2023 года, томаты защищают от развития гипертонии и снижают показатели давления. Кроме того, в составе этих овощей есть калий, который важен для работы сердечно-сосудистой системы.
Рак. Помидоры содержат ликопин. Большое количество этого вещества снижает риск возникновения рака лёгких и простаты. Также это соединение защищает от развития кожных болезней, опасных тромбов. Научно доказано, что ликопин может играть значительную роль в профилактике развития рака рта, пищевода, желудка.
Диабет. Помидоры имеют низкий гликемический индекс и подходят людям с сахарным диабетом. В этих овощах также много витамина С, который помогает в заживлении ран.
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