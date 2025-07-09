Названы главные преимущества для здоровья кокосовой воды

Увеличение уровня электролитов в организме. В коксовой воде есть натрий, магний, кальций, калий. Эти минералы нужны для баланса жидкости в организме, перемещения отходов, поддержания функций нервов и мышц. При этом кокосовая вода содержит меньше сахара, чем многие спортивные напитки, а также в ней есть углеводы, помогающие улучшить работу мышц.

Снижение артериального давления. Одна чашка кокосовой воды содержит 400 мг калия, который способствует снижению давления.

Защита от свободных радикалов. Это происходит благодаря антиоксидантам в кокосовой воде.