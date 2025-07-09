Названы главные преимущества для здоровья кокосовой воды

Названы главные преимущества для здоровья кокосовой водыЕё точно стоит хотя бы попробовать
Увеличение уровня электролитов в организме. В коксовой воде есть натрий, магний, кальций, калий. Эти минералы нужны для баланса жидкости в организме, перемещения отходов, поддержания функций нервов и мышц. При этом кокосовая вода содержит меньше сахара, чем многие спортивные напитки, а также в ней есть углеводы, помогающие улучшить работу мышц.
Снижение артериального давления. Одна чашка кокосовой воды содержит 400 мг калия, который способствует снижению давления.
Защита от свободных радикалов. Это происходит благодаря антиоксидантам в кокосовой воде.
Предотвращение образования камней в почках. Кокосовая вода выводит из организма лишние кристаллообразующие минералы.
Укрепление костей и зубов. Этому способствует сочетание в кокосовой воде кальция и фосфата.
Стабилизация уровня сахара в крови. Это происходит благодаря наличию в воде из кокосов магния.
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