Названы главные преимущества для здоровья отказа от кофеина

Названы главные преимущества для здоровья отказа от кофеинаЭто может оказаться хорошим решением
Меньше беспокойства. Согласно метаанализу, есть связь между потреблением кофеина и более высоким риском тревожности у людей без психических заболеваний. Особенно при дозировке более 400 мл (примерно 4 чашки кофе).
Более качественный сон. Из-за употребления кофеина в течение дня вы можете плохо спать ночью.
Меньше головных болей. Регулярное употребление кофеина связывают с мигренями и хроническими ежедневными головными болями.
Снижение артериального давления. Исследования показывают, что у людей с тяжёлой формой гипертонии из-за чрезмерного употребления кофеина выше риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.
Улучшение здоровья зубов. С кофеином связаны такие проблемы с зубами, как потеря наружного слоя зуба, изменение цвета зубов и появление на них пятен, скрежетание зубами, чувствительность зубов.
Баланс гормонов у женщин. Как показывают научные работы, кофеин может влиять на уровень эстрогена у женщин в пременопаузе. Уровень этого гормона играет роль при остеопорозе, эндометриозе, раке груди и раке яичников. Употребление кофеина в постменопаузе связано с усилением приливов, ночной потливости.
Меньше болезненности груди. Часто эта болезненности возникает из-за гормональных колебаний, связанных с менструальным циклом. Можно свести её к минимуму, сократив потребление кофеина, соли и курение.
Более эффективное усвоение питательных веществ. Кофеин затрудняет усвоение кальция организмом. Если употреблять кофеин в высоких дозах длительное время, это может привести к потере плотности костей и повышению риска возникновения остеопороза. Если вы пьёте кофе во время еды, то он может также подавлять усвоение железа.
Улучшение пищеварения. Из-за кофеина у некоторых людей возникает диарея, жидкий стул. Кроме того, кофеин может ухудшить проявление синдрома раздраженного кишечника (СРК) и воспалительного заболевания кишечника (ВЗК).
Меньше походов в туалет. Кофеин — это мочегонное средство, которое помогает организму выводить лишнюю соль и воду.
Улучшение химии мозга. Кофеин является психостимулятором, способным вызвать привыкание. Он повышает двигательную активность и оказывает возбуждающее и укрепляющее действие.
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