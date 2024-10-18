Названы главные преимущества для здоровья отказа от кофеина

Меньше беспокойства. Согласно метаанализу, есть связь между потреблением кофеина и более высоким риском тревожности у людей без психических заболеваний. Особенно при дозировке более 400 мл (примерно 4 чашки кофе).

Более качественный сон. Из-за употребления кофеина в течение дня вы можете плохо спать ночью.

Меньше головных болей. Регулярное употребление кофеина связывают с мигренями и хроническими ежедневными головными болями.

Снижение артериального давления. Исследования показывают, что у людей с тяжёлой формой гипертонии из-за чрезмерного употребления кофеина выше риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Улучшение здоровья зубов. С кофеином связаны такие проблемы с зубами, как потеря наружного слоя зуба, изменение цвета зубов и появление на них пятен, скрежетание зубами, чувствительность зубов.

Баланс гормонов у женщин. Как показывают научные работы, кофеин может влиять на уровень эстрогена у женщин в пременопаузе. Уровень этого гормона играет роль при остеопорозе, эндометриозе, раке груди и раке яичников. Употребление кофеина в постменопаузе связано с усилением приливов, ночной потливости.