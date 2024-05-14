Названы главные преимущества салициловой кислоты для кожи

Названы главные преимущества салициловой кислоты для кожиО них важно знать
Наиболее известна салициловая кислота способностью омолаживать и отшелушивать кожу. Также она обладает противоинфекционными и противогрибковыми свойствами.
Обычно салициловая кислота хорошо переносится, но в некоторых случаях она может вызвать побочные эффекты, сухость, раздражение. Перед использованием этой кислоты для лечения кожного заболевания проконсультируйтесь с врачом.
Продаётся салициловая кислота в составе большого количества продуктов и в нескольких формах. Она может содержаться в салфетках, очищающих средствах, увлажняющих кремах/лосьонах, жидкостях/гелях, средствах для пилинга и шампунях.
Продукты с салициловой кислотой используются для лечения многих болезней кожи. Среди них — акне, бородавки, псориаз, себорейный дерматит (перхоть), простой лишай, ихтиоз.
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