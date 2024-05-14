Названы главные преимущества салициловой кислоты для кожи

Продаётся салициловая кислота в составе большого количества продуктов и в нескольких формах. Она может содержаться в салфетках, очищающих средствах, увлажняющих кремах/лосьонах, жидкостях/гелях, средствах для пилинга и шампунях.

Продукты с салициловой кислотой используются для лечения многих болезней кожи. Среди них — акне, бородавки, псориаз, себорейный дерматит (перхоть), простой лишай, ихтиоз.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.