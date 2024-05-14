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Фитнес и здоровье
Опубликовано 14 мая 2024, 02:15
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Названы главные преимущества салициловой кислоты для кожи

О них важно знать
Салициловая кислота используется для лечения различных кожных заболеваний. В том числе она избавляет от прыщей, псориаза, перхоти и бородавок.
Названы главные преимущества салициловой кислоты для кожи
© Belo

Наиболее известна салициловая кислота способностью омолаживать и отшелушивать кожу. Также она обладает противоинфекционными и противогрибковыми свойствами.

Обычно салициловая кислота хорошо переносится, но в некоторых случаях она может вызвать побочные эффекты, сухость, раздражение. Перед использованием этой кислоты для лечения кожного заболевания проконсультируйтесь с врачом.

Названы главные преимущества салициловой кислоты для кожи
© OKRASYUK / GETTY IMAGES

Продаётся салициловая кислота в составе большого количества продуктов и в нескольких формах. Она может содержаться в салфетках, очищающих средствах, увлажняющих кремах/лосьонах, жидкостях/гелях, средствах для пилинга и шампунях.

Продукты с салициловой кислотой используются для лечения многих болезней кожи. Среди них — акне, бородавки, псориаз, себорейный дерматит (перхоть), простой лишай, ихтиоз.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Health
Автор:Валерия Филимонова
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#здоровье
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