Названы главные преимущества секса для здоровья

Улучшение здоровья сердца. Продольное популяционное исследование, опубликованное в Американском журнале кардиологии, показало, что мужчины, которые занимались сексом по крайней мере два раза в неделю, имели меньший риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инсульт или сердечный приступ, чем те, кто занимался любовью один раз в месяц или реже. Обсервационное исследование, опубликованное в 2020 году, также показало, что секс может улучшить долгосрочное выздоровление после сердечного приступа.

Облегчение боли. Есть свидетельства, что женщины могут получить некоторое облегчение от менструальных спазмов благодаря хорошему оргазму.

Снижение уровня стресса и кровяного давления. Секс повышает уровень эндорфинов и других гормонов, улучшающих настроение. Небольшое исследование, опубликованное в журнале Sexual Medicine, показало, что секс в ночь перед измерением артериального давления приводит к снижению уровня систолического артериального давления. И чем приятнее был секс, тем сильнее был эффект.

Снижение вероятности развития рака простаты. Большое проспективное когортное исследование с участием почти 32 000 мужчин в США показало, что у тех, кто сообщал об эякуляции более 21 раза в месяц, по сравнению с теми, кто делал это четыре-семь раз в месяц, вероятность развития рака простаты была на 20 процентов ниже.