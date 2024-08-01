Названы главные преимущества сырого фундука для организма человека

В состав сырого фундука входят фитохимические вещества, клетчатка, белок, ненасыщенные жирные кислоты, кальций, магний, селен. Ниже — преимущества, которые это всё даёт.

Укрепляет кости. Особенно полезны для костей в составе фундука витамины С и Е, магний, кальций, калий, железо.

Снижает риск возникновения рака. Фундук способен защищать от рака благодаря различным витаминам, минералам, антиоксидантам.

Улучшает пищеварение. Это происходит за счёт клетчатки и полифенолов в орехах.

Способствует похудению. В фундуке много насыщающих веществ. Это белок, клетчатка, полезные жиры и пр.

Поддерживает здоровье сердца. Благодаря регулярному употреблению фундука вы укрепите сердца, снизите вероятность возникновения сердечных заболеваний.