Названы главные преимущества сырого фундука для организма человека

Названы главные преимущества сырого фундука для организма человекаВот почему этот орех полезен
В состав сырого фундука входят фитохимические вещества, клетчатка, белок, ненасыщенные жирные кислоты, кальций, магний, селен. Ниже — преимущества, которые это всё даёт.
Укрепляет кости. Особенно полезны для костей в составе фундука витамины С и Е, магний, кальций, калий, железо.
Снижает риск возникновения рака. Фундук способен защищать от рака благодаря различным витаминам, минералам, антиоксидантам.
Улучшает пищеварение. Это происходит за счёт клетчатки и полифенолов в орехах.
Способствует похудению. В фундуке много насыщающих веществ. Это белок, клетчатка, полезные жиры и пр.
Поддерживает здоровье сердца. Благодаря регулярному употреблению фундука вы укрепите сердца, снизите вероятность возникновения сердечных заболеваний.
Укрепляет иммунную систему. В фундуке много витамина Е. Он защищает от анемии, улучшает кровообращение.
Поддерживает здоровье головного мозга. Фундук богат проантоцианидинами, кверцетином, кемпферолом, аминокислотами.
Делает кожу сияющей. Всё потому, что в фундуке содержатся ненасыщенные жиры, фенольные соединения, антиоксиданты, витамин Е.
Предотвращает выпадение волос. Это происходит за счёт витамина Е в составе фундука. Улучшают состояние кожи головы и уменьшают выпадение волос также цинк, селен, белок.
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