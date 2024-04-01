Названы изменения образа жизни, которые помогут обратить старение вспять

Поддерживайте в норме мышцы. Сохранить плотность костей и мышечную массу помогают упражнения с отягощениями. Кроме того, мышцы даже регулируют уровень сахара в крови после еды, что часто с возрастом ухудшается. Каждые 10 лет после 30 лет мы теряем 5% мышц и 10% силы. Силовые упражнения позволят задержать или даже обратить вспять этот спад.

Игнорируйте модные диеты. Большинству из нас было бы полезно употреблять меньше мяса и больше овощей, фруктов, бобовых, орехов и цельнозерновых продуктов. Существуют убедительные доказательства того, что поддержание здорового веса важно для долголетия, гораздо менее ясно, принесут ли пользу такие практики, как голодание или длительное ограничение калорий.

Чистите зубы. Исследования показывают, что у людей с меньшим количеством кариеса и заболеваний дёсен бывает меньше сердечных приступов, чем у тех, кто имеет худшее состояние полости рта. Учёные полагают, что дело здесь в развитии хронического воспаления. Постоянная борьба с бактериями на зубах или дёснах является источником именно вялотекущего и длительного воспаления, поэтому чистота ваших зубов может быть связана с вашим общим состоянием здоровья.

Высыпайтесь. Но не спите слишком много. Согласно исследованиям, оптимальная продолжительность сна -7−8 часов в сутки. Однако регулярный сон более 9 часов в сутки связан с более высоким риском смерти, чем 4 часа сна.

Чаще носите солнцезащитные очки. Повреждение ультрафиолетом белков хрусталиков глаз может привести к катаракте. Также ультрафиолетовый свет может повредить светочувствительные клетки в задней части глаза, ускоряя развитие возрастной дегенерации жёлтого пятна. И катаракта, и дегенерация жёлтого пятна повышают риск возникновения деменции.