Названы категории людей, у которых чаще всего развивается рак кожи

Также полезно проходить ежегодный осмотр кожи на наличие рака людям с личным анамнезом меланомы, семейным анамнезом меланомы и тем, кому больше 60−65 лет. Особенно это касается женщин и мужчин со светлыми волосами и глазами.

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