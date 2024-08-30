Названы категории людей, у которых чаще всего развивается рак кожи

Опубликовано 30 августа 2024, 12:001 мин.
Названы категории людей, у которых чаще всего развивается рак кожиПроверьте себя
Есть три основных вида рака кожи: плоскоклеточный рак, базальноклеточный рак и меланома. Самым опасным считается последний.
Первый признак меланомы — это изменение существующей родинки или появление новой, необычно выглядящей опухоли на коже. Существует и несколько разновидностей меланомы. Самый распространённый связан с воздействием солнца. Особенно подвержены риску возникновения этого вида рака люди, которые легко обгорают на солнце.
Также полезно проходить ежегодный осмотр кожи на наличие рака людям с личным анамнезом меланомы, семейным анамнезом меланомы и тем, кому больше 60−65 лет. Особенно это касается женщин и мужчин со светлыми волосами и глазами.
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Источник:Medical Xpress
Автор:Валерия Филимонова