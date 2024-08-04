Названы худшие продукты с высоким гликемическим индексом для похудения

Если вы хотите снизить вес, то откажитесь от следующих продуктов или хотя бы постарайтесь их употреблять меньше.

Напитки с сахаром. Например, обычная кола, газировка с лимоном и лаймом, лимонад, ароматизированные сокосодержащие напитки, подслащённые кофейные и чайные напитки, молочные коктейли и т. д.

Конфеты. Они в основном состоят из рафинированного сахара с небольшим количеством жира, клетчатки или белка либо вообще без них, что замедляет усвоение глюкозы.

Выпечка. Это кексы, круассаны, пончики. Такая еда быстро переваривается и усваивается, приводит к резкому повышению уровня сахара в крови.

Сахарные хлопья. Они изготавливаются из очищенных зёрен и содержат добавленный сахар. Это приводит к быстрым скачкам уровня глюкозы в крови.

Пикантные закуски. Это крендельки, рисовые лепёшки и солёные крекеры. В основном их делают из рафинированной муки и они не содержат клетчатки и белка. В результате они быстро перевариваются, способствуют возникновению скачков уровня сахара в крови.