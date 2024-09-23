Названы кулинарные ошибки, которые портят блюда

Вот что лучше всего не делать, если вы хотите приготовить вкусные и полезные блюда.

Заменять дорогие продукты более дешёвыми. К примеру, если вы вместо пармезана купите сыр подешевле, то это может не дать пасте нужные аромат и текстуру.

Неправильно нарезать ингредиенты. Из-за этого продукты могут перевариться или недовариться.

Не подготавливать сковороду. Перед жаркой убедитесь, что сковородка прогрелась.

Постоянно перемешивать при жарке. Это позволит продуктам обжариться как надо и получить золотистую корочку.

Добавлять ингредиенты «на глаз". Из-за этого ваше блюдо может получиться несбалансированным.