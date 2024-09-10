Фитнес и здоровье
Опубликовано 10 сентября 2024, 03:45
1 мин.

Названы лекарства, которые нельзя принимать вместе с магнием

Будьте осторожны
Магний участвует в более чем 300 биохимических реакций в организме. Он также поддерживает здоровье костей, важен для иммунитета и нормального сердечного ритма.
Названы лекарства, которые нельзя принимать вместе с магнием
© Rido/Shutterstock

Некоторые лекарства нельзя принимать одновременно, чтобы избежать побочных эффектов или взаимодействия веществ.

Антибиотики. Магний может взаимодействовать с некоторыми антибиотиками. В том числе с Декломицином (демеклоциклином), Вибрамицином (доксициклином), хинолоновыми антибиотиками, такими как Ципро (ципрофлоксацин) и Левахин (левофлоксацин). Для оптимального усвоения лекарств принимайте их как минимум за два часа до или через 4−6 часов после приёма добавки магния.

Диуретики. Если их принимать вместе с магнием, это может уменьшить или увеличить потерю магния вместе с мочой. Также это нейтрализует действие добавки.

Бисфосфонаты. Принимайте их хотя бы за два часа до или после приёма магния. Это время зависит от типа бисфосфоната.

Названы лекарства, которые нельзя принимать вместе с магнием
© Elena Popova / Getty Images

Препараты ингибиторов протонной помпы (ИПП). При длительном приёме (больше года) они могут привести к снижению уровня магния в крови.

Цинк. Результаты исследований показали, что приём очень высоких доз цинка вместе с магнием может повлиять на способность организма усваивать магний и регулировать его уровень. Чтобы этого избежать, пейте эти добавки отдельно в разное время дня.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.