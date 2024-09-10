Названы лекарства, которые нельзя принимать вместе с магнием

Некоторые лекарства нельзя принимать одновременно, чтобы избежать побочных эффектов или взаимодействия веществ.

Антибиотики. Магний может взаимодействовать с некоторыми антибиотиками. В том числе с Декломицином (демеклоциклином), Вибрамицином (доксициклином), хинолоновыми антибиотиками, такими как Ципро (ципрофлоксацин) и Левахин (левофлоксацин). Для оптимального усвоения лекарств принимайте их как минимум за два часа до или через 4−6 часов после приёма добавки магния.

Диуретики. Если их принимать вместе с магнием, это может уменьшить или увеличить потерю магния вместе с мочой. Также это нейтрализует действие добавки.

Бисфосфонаты. Принимайте их хотя бы за два часа до или после приёма магния. Это время зависит от типа бисфосфоната.