Названы лучшие чаи для нормализации уровня сахара в крови

Зелёный чай. Он богат катехинами, которые повышают чувствительность к инсулину, помогают регулировать уровень сахара в крови. Соединение эпигаллокатехин-3-галлат в зелёном чае снижает также риск возникновения диабета 2 типа.

Чёрный чай. Этот чай содержит полифенолы, снижающие скачки уровня сахара в крови после еды. Также чёрный чай может улучшить чувствительность к инсулину.

Ромашковый чай. Исследования показывают, что ромашка оказывает противовоспалительное действие. Она помогает снизить уровень сахара в крови, потенциально снижает риск возникновения осложнений диабета, таких как повреждение нервов и почек.