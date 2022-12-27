Названы лучшие и худшие для здоровья зубов рождественские блюда

Шоколадные конфеты в коробках. Чтобы они не так сильно повлияли на здоровье зубов, ешьте каждый день как можно меньше шоколада и при этом пейте больше воды. Можно даже для таких закусок выделить определённое время.

Индейка. В индейке много полезных для здоровья зубов веществ: это фосфор, кальций, витамин D. Но часто мясо индейки застревает между зубами.

Орехи. Возможно, это лучший перекус для Рождества. Самыми полезными для зубов орехами считаются кешью, бразильские орехи. В арахисе есть витамин D и кальций, которые укрепляют зубы и кости.