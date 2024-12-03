Названы лучшие кардиоупражнения для похудения во время праздников

Jumping jacks. Это упражнение задействует всё тело и повышает частоту сердечных сокращений. Для его выполнения встаньте прямо, ноги вместе, руки по бокам. Сделайте прыжок, одновременно поднимая руки над головой. Вернитесь в исходное положение. Повторяйте это всё от 30 секунд до 1 минуты. Выполните 3 подхода по 1 минуте. Между подходами отдыхайте по 30 секунд.

Поднятие колен. Оно отлично подходит для улучшения координации и равновесия. Встаньте, расставив ноги на ширине бёдер. Согните руки в локтях под углом 90 градусов. Быстро поднимите одно колено к груди, затем поменяйте ноги, делая беговое движение. Держите в напряжении при этом корпус и руки. Продолжайте чередовать движения в течение 30 секунд. Выполните 3 подхода по 30 секунд. Между подходами давайте себе полминуты отдыха.

Альпинист. Это динамическое упражнение, укрепляющее корпус, ноги, плечи. Встаньте в планку, расположив запястья на уровне плеч. Подтяните правое колено к груди, затем быстро переключитесь на левое колено. Продолжайте чередовать ноги так быстро, как можете. Следите, чтобы ваше тело от головы до пяток образовывало прямую линию. Выполните 3 подхода по 20 повторений на каждую ногу. Между подходами нужно отдыхать 30 секунд.

Бёрпи. Упражнение сочетает в себе кардио и силовые тренировки. Встаньте, расставив ноги на ширину плеч. Опуститесь на корточки и положите руки на пол. С помощью прыжка вернитесь в положение планки. Выполните отжимание и после прыжка сядьте на корточки. Подпрыгните вверх и повторите все действия. Выполните 3 подхода по 10 повторений. Между подходами отдыхайте 1 минуту.

Прыжки фигуриста. Встаньте, расставив ноги на ширину бёдер. Сделайте прыжок вправо вбок, приземлившись на правую ногу. Оттолкнитесь и прыгните влево, приземлившись на левую ногу. Для придания импульса размахивайте руками. Выполните 3 подхода по 15 прыжков на каждую сторону. Между подходами отдыхайте 30 секунд.