Названы лучшие кардиоупражнения для похудения во время праздников

Названы лучшие кардиоупражнения для похудения во время праздниковОни отлично впишутся в распорядок дня
Jumping jacks. Это упражнение задействует всё тело и повышает частоту сердечных сокращений. Для его выполнения встаньте прямо, ноги вместе, руки по бокам. Сделайте прыжок, одновременно поднимая руки над головой. Вернитесь в исходное положение. Повторяйте это всё от 30 секунд до 1 минуты. Выполните 3 подхода по 1 минуте. Между подходами отдыхайте по 30 секунд.
Поднятие колен. Оно отлично подходит для улучшения координации и равновесия. Встаньте, расставив ноги на ширине бёдер. Согните руки в локтях под углом 90 градусов. Быстро поднимите одно колено к груди, затем поменяйте ноги, делая беговое движение. Держите в напряжении при этом корпус и руки. Продолжайте чередовать движения в течение 30 секунд. Выполните 3 подхода по 30 секунд. Между подходами давайте себе полминуты отдыха.
Альпинист. Это динамическое упражнение, укрепляющее корпус, ноги, плечи. Встаньте в планку, расположив запястья на уровне плеч. Подтяните правое колено к груди, затем быстро переключитесь на левое колено. Продолжайте чередовать ноги так быстро, как можете. Следите, чтобы ваше тело от головы до пяток образовывало прямую линию. Выполните 3 подхода по 20 повторений на каждую ногу. Между подходами нужно отдыхать 30 секунд.
Бёрпи. Упражнение сочетает в себе кардио и силовые тренировки. Встаньте, расставив ноги на ширину плеч. Опуститесь на корточки и положите руки на пол. С помощью прыжка вернитесь в положение планки. Выполните отжимание и после прыжка сядьте на корточки. Подпрыгните вверх и повторите все действия. Выполните 3 подхода по 10 повторений. Между подходами отдыхайте 1 минуту.
Прыжки фигуриста. Встаньте, расставив ноги на ширину бёдер. Сделайте прыжок вправо вбок, приземлившись на правую ногу. Оттолкнитесь и прыгните влево, приземлившись на левую ногу. Для придания импульса размахивайте руками. Выполните 3 подхода по 15 прыжков на каждую сторону. Между подходами отдыхайте 30 секунд.
Спринты по лестнице. Найдите лестницу и старайтесь бежать вверх по ней как можно быстрее. Осторожно спуститесь вниз и отдышитесь. Выполните 3 подхода по 810 спринтов. Между этими подходами отдыхайте по 1 минуте.
Бой с тенью. Это поможет улучшить координацию и сжечь калории. Встаньте, расставив ноги на ширине плеч. Одну ногу слегка выдвиньте вперёд. Держите кулаки возле подбородка. Наносите быстрые удары по воздуху, чередуя руки. Выполните 3 подхода по 1 минуте, отдыхая между подходами по 30 секунд.
Прыжки на скакалке. Во время прыжков сохраняйте устойчивый ритм и стойте на подушечках стоп. Выполните 3 подхода по 1 минуте, отдыхая между подходами по 30 секунд.
Медвежье ползание. Встаньте на четвереньки, слегка приподняв колени над полом. Ползите вперёд, сохраняя корпус напряжённым и спину ровной. Чтобы вернуться в исходное положение, выполните обратный кроль. Сделайте 3 подхода по 20 шагов, отдыхая между подходами 1 минуту.
Спринтерские интервалы. Найдите ровное место для бега и бегите так быстро, как можете, в течение 20 секунд. Для восстановления пройдитесь или побегайте трусцой в течение 40 секунд. Выполните 3 подхода по 6 спринтов, отдыхая между этими подходами по 2 минуты.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.