Названы лучшие консервированные продукты для похудения

Помидоры. В них много клетчатки, которая прекрасно насыщает. Томаты богаты ещё витаминами и антиоксидантами, содержат мало жиров и калорий.

Свёкла. Отличается этот овощ низким содержанием калорий и жиров, а также хорошей дозой клетчатки.

Чёрная фасоль. Она содержит большое количество белка и клетчатки, мало жира. Благодаря этой комбинации вы будете сытыми дольше.

Морковь. В ней очень мало калорий, а в консервированном виде она уже готова к употреблению.

Груши. Они сами по себе сладкие и к тому же богаты клетчаткой.