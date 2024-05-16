Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Фитнес и здоровье
Опубликовано 16 мая 2024, 10:30
1 мин.

Названы лучшие консервированные продукты для похудения

Добавьте их в свою диету
Консервы могут стать удобным и экономичным вариантом для тех, кто хочет держать под контролем вес. Исследования также показывают, что более частое включение в рацион консервированной пищи связано с более высоким потреблением питательных веществ.
Названы лучшие консервированные продукты для похудения
© Melissa K Norris

Помидоры. В них много клетчатки, которая прекрасно насыщает. Томаты богаты ещё витаминами и антиоксидантами, содержат мало жиров и калорий.

Свёкла. Отличается этот овощ низким содержанием калорий и жиров, а также хорошей дозой клетчатки.

Чёрная фасоль. Она содержит большое количество белка и клетчатки, мало жира. Благодаря этой комбинации вы будете сытыми дольше.

Морковь. В ней очень мало калорий, а в консервированном виде она уже готова к употреблению.

Груши. Они сами по себе сладкие и к тому же богаты клетчаткой.

Названы лучшие консервированные продукты для похудения
© Photo: Shutterstock. Design: Eat This, Not That!

Тунец. Этот продукт содержит много белка, а также небольшое количество жиров и калорий.

Кукуруза. Она богата клетчаткой и содержит даже больше питательных веществ, чем свежая.

Горошек. Прекрасный вариант для похудения, поскольку в нём много клетчатки и мало калорий.

Персики. Они богаты клетчаткой и содержат мало калорий. Но выбирайте фрукты, которые консервированы в натуральном соке или в воде, а не в сиропе.

Нут. Он содержит много клетчатки, которая хорошо насыщает.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.