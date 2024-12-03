Названы лучшие напитки без сахара для улучшения уровня глюкозы в крови

Газированная вода. Барбара Рухс, магистр наук, сертифицированный диетолог, владелица MarketRD.com, рекомендует попробовать газированную или сельтерскую воду. Часто также они продаются с натуральными ароматизаторами. В них при этом нет калорий, углеводов, добавленного сахара.

Чай. В нём не будет калорий, если вы только не добавите в него молоко, сахар или сливки. Мари Спано, магистр наук, сертифицированный диетолог и спортивный диетолог, отмечает, что чай может усилить активность инсулина. Этот гормон помогает снизить уровень сахара в крови. Согласно исследованиям, таким действием обладают чёрный, зелёный чай и улун.

Кофе. Учёные обнаружили связь между регулярным употреблением этого напитка и снижением вероятности развития диабета 2 типа. Также в кофе есть хлорогеновая кислота, помогающая в регулировании уровня сахара в крови. Эми Дэвис из Amy Davis Nutrition рекомендует добавить в него корицу для усиления вкуса. Это благоприятно влияет и на уровень глюкозы в крови.