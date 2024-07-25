Названы лучшие низкокалорийные продукты с большим количеством белка

Куриная грудка. Порция на 112 г содержит 26 г белка и 120 ккал. Это один из лучших продуктов с высоким содержанием белка и низкой калорийностью.

Грудка индейки. В 85 г этого мяса — 125 ккал, 26 г белка. Также оно содержит витамины группы В.

Креветка. Одна чашка приготовленных креветок (145 г) содержит 25 г белка и 132 ккал. Ещё в этом продукте есть антиоксидант астаксантин, обладающий противовоспалительными свойствами.

Тофу. 126 г тофу (1/2 стакана) — это 181 ккал и 22 г белка.

Куриные бёдра без кожи. Порция на 85 г содержит 21 г белка и 150 ккал. Исследования показывают, что в таком мясе белка больше, чем в белом.

Консервированный тунец. В одной порции на 85 г этой рыбы — 20 г белка и 122 ккал.

Эдамаме. 80 г этого продукта содержат 112 ккал и 19 г белка.

Лосось. 85 г этой рыбы включают 17 г белка и 177 ккал. Ещё лосось богат омега-3, витамином D, селеном и витаминами группы B.

Обезжиренный греческий йогурт. Контейнер йогурта на 156 г содержит 92 ккал и 16 г белка.

Темпе. В 1/2 стакана этого продукта — 160 ккал и 16 г белка. Он также содержит пробиотики, улучшающие производительность у спортсменов.