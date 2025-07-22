Названы лучшие продукты для борьбы с запорами

Овёс. Из одной чашки сухого овса можно получить около 8 г клетчатки. В этом продукте также есть как растворимая, так и нерастворимая клетчатка, что способствует более лёгкому прохождению стула через пищеварительный тракт.

Чечевица. В ней содержится резистентный крахмал, поддерживающий здоровое пищеварение. Попробуйте добавлять в салаты, супы, каши варёную чечевицу.

Яблоки. Они богаты пектином. Это растворимая клетчатка, которая действует как естественный размягчитель стула. Из одного среднего яблока вы получите около 4 г клетчатки.