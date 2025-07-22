Названы лучшие продукты для борьбы с запорами

Названы лучшие продукты для борьбы с запорамиВсего их шесть
Овёс. Из одной чашки сухого овса можно получить около 8 г клетчатки. В этом продукте также есть как растворимая, так и нерастворимая клетчатка, что способствует более лёгкому прохождению стула через пищеварительный тракт.
Чечевица. В ней содержится резистентный крахмал, поддерживающий здоровое пищеварение. Попробуйте добавлять в салаты, супы, каши варёную чечевицу.
Яблоки. Они богаты пектином. Это растворимая клетчатка, которая действует как естественный размягчитель стула. Из одного среднего яблока вы получите около 4 г клетчатки.
Цельнозерновой хлеб. При этом выбирайте хлеб, в котором на ломтик содержится не менее 3 г клетчатки.
Сладкий картофель. Он содержит смесь растворимой и нерастворимой клетчатки, а также много воды.
Фасоль. Полстакана бобовых дадут вам 7–8 г клетчатки.
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