Фитнес и здоровье
Опубликовано 22 июля 2025, 13:30
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Названы лучшие продукты для борьбы с запорами

Всего их шесть
Проблемы с пищеварением встречаются часто. Помочь в этом случае могут продукты, содержащие много клетчатки. Вот несколько примеров.
Названы лучшие продукты для борьбы с запорами
© Nutrabay

Овёс. Из одной чашки сухого овса можно получить около 8 г клетчатки. В этом продукте также есть как растворимая, так и нерастворимая клетчатка, что способствует более лёгкому прохождению стула через пищеварительный тракт.

Чечевица. В ней содержится резистентный крахмал, поддерживающий здоровое пищеварение. Попробуйте добавлять в салаты, супы, каши варёную чечевицу.

Яблоки. Они богаты пектином. Это растворимая клетчатка, которая действует как естественный размягчитель стула. Из одного среднего яблока вы получите около 4 г клетчатки.

Названы лучшие продукты для борьбы с запорами
© Getty Images. EatingWell design

Цельнозерновой хлеб. При этом выбирайте хлеб, в котором на ломтик содержится не менее 3 г клетчатки.

Сладкий картофель. Он содержит смесь растворимой и нерастворимой клетчатки, а также много воды.

Фасоль. Полстакана бобовых дадут вам 7–8 г клетчатки.

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