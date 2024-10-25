Названы лучшие продукты для облегчения запоров

Кожица киви. Она считается натуральным источником клетчатки. Научно доказано, что киви сокращают время, необходимое стулу для прохождения через пищеварительный тракт.

Фасоль. Это хороший источник клетчатки и магния. Эти питательные вещества способствуют опорожнению кишечника, говорит диетолог Сара Анзловар. Причём в фасоли есть как растворимая, так и нерастворимая клетчатка. Первый вариант замедляет пищеварение, что позволяет лучше усваивать питательные вещества, а второй увеличивает объём стула.

Семена чиа. При употреблении в пищу они образуют желатиноподобное вещество, помогающее смягчить стул и способствующее регулярному опорожнению кишечника.