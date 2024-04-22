Названы лучшие продукты для поддержания потери веса

Названы лучшие продукты для поддержания потери весаВозьмите их себе на заметку
Крестоцветные овощи. К ним относятся брокколи, цветная капуста, брюссельская капуста и кале. Они отличаются низкой калорийностью и высокой питательной ценностью. Кроме того, исследования связывают продукты с высоким содержанием клетчатки с потерей веса и здоровым питанием.
Дикий лосось. В нём много питательных веществ и белка. Известно, что белок усиливает чувство сытости и уменьшает общее потребление калорий. Также лосось — отличный источник жирных кислот омега-3, которые улучшают обмен веществ, повышают чувство сытости.
Фисташки. Прежде всего, они представляют собой полноценный растительный белок. Кроме того, в них содержатся полезные жиры, которые насыщают и поддерживают здоровье сердца. Сытной закуской их делает и наличие клетчатки. Однако фисташки калорийны.
Творог. Он отлично подходит для снижения веса за счёт низкой калорийности и высокого содержания белка. Причём творог богат казеиновым белком, который медленно переваривается.
Зернобобовые. В том числе фасоль, чечевица и нут. В них много клетчатки, белка. Также эти продукты отличаются низким гликемическим индексом.
Зелень. В ней содержится мало калорий, но при этом она хорошо насыщает. Также листовая зелень богата клетчаткой, витаминами, минералами и антиоксидантами. Шпинат, капуста и руккола помогут вам поддерживать снижение веса.
Овсяная каша. Она содержит много клетчатки и обладает низким гликемическим индексом. Овсянка не вызывает скачков уровня сахара в крови, которые приводят к перееданию.
Малина. Чашка малины содержит около 78 калорий, почти 10 г клетчатки. У этой ягоды также низкий гликемический индекс.
Зелёный чай. Научно доказано, что этот чай ускоряет обмен веществ и сжигание жира. В нём, кроме того, почти нет калорий.
Курица. Этот нежирный белок содержит относительно мало калорий и жиров по сравнению с говядиной или свининой.
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