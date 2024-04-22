Названы лучшие продукты для поддержания потери веса

Крестоцветные овощи. К ним относятся брокколи, цветная капуста, брюссельская капуста и кале. Они отличаются низкой калорийностью и высокой питательной ценностью. Кроме того, исследования связывают продукты с высоким содержанием клетчатки с потерей веса и здоровым питанием.

Дикий лосось. В нём много питательных веществ и белка. Известно, что белок усиливает чувство сытости и уменьшает общее потребление калорий. Также лосось — отличный источник жирных кислот омега-3, которые улучшают обмен веществ, повышают чувство сытости.

Фисташки. Прежде всего, они представляют собой полноценный растительный белок. Кроме того, в них содержатся полезные жиры, которые насыщают и поддерживают здоровье сердца. Сытной закуской их делает и наличие клетчатки. Однако фисташки калорийны.

Творог. Он отлично подходит для снижения веса за счёт низкой калорийности и высокого содержания белка. Причём творог богат казеиновым белком, который медленно переваривается.

Зернобобовые. В том числе фасоль, чечевица и нут. В них много клетчатки, белка. Также эти продукты отличаются низким гликемическим индексом.