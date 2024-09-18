Названы лучшие продукты, которые нужно есть, когда вы достигли плато в похудении

Перец. Капсаицин, соединение, содержащееся в перце, как было доказано, снижает уровень жира в организме.

Нежирный творог. Он содержит казеин, медленно перевариваемый белок, который очень полезен для сжигания жира.

Яйца. Существуют научные доказательства, что они способствуют потере веса.

Картофель/батат. В нём много калия. Также они являются источником хорошо усваиваемых углеводов.

Мясные субпродукты. Это прекрасные источники микроэлементов, которые становится меньше при ограничении калорий.

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