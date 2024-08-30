Названы лучшие продукты, повышающие выносливость в сексе

Арбуз. Он содержит много L-цитруллина, которую организм человека преобразует в L-аргинин. Последний способен усилить эрекцию.

Перец чили. Капсаицин в его составе увеличивает пульс, высвобождает эндорфины, отражает признаки возбуждения, ускоряет метаболизм и улучшает сон.

Яблоки. В них содержится много кверцетина, который повышает выносливость.

Имбирь. Одно исследование показало, что всего одна чайная ложка этого продукта несколько раз в неделю улучшит здоровье сердца.

Лосось, выловленный в дикой природе. Омега-3 жирные кислоты помогают вам оставаться возбуждённым. Кроме того, учёные обнаружили, что соблюдение средиземноморской диеты, в которую входит и лосось, улучшает эректильную функцию у мужчин с метаболическим синдромом, а также сексуальную функцию у женщин.

Бананы. Они содержат углеводы, которые дают энергию, и калий, снижающий давление. Это может повысить сексуальную активность.

Овёс. В его состав входят аминокислоты, которые используются для лечения эректильной дисфункции.

Чеснок. Результаты одного исследования показали, что употребление экстракта чеснока предотвращает образование бляшек в артериях. Это касается и артерий, которые ведут к пенису.

Орехи. Фисташки, арахис и грецкие орехи в своём составе содержат L-аргинин. Он является строительным блоком оксида азота, который поддерживает эрекцию. Также в орехах много магния, повышающего уровень энергии и выносливость.

Лебеда. В киноа много клетчатки и белка. Это очень насыщающая пища.