Названы лучшие продукты с большим количеством белка и клетчатки

Чёрная фасоль. В порции размером 1/2 стакана содержится 5 г белка и 7 г клетчатки. Кроме того, в чёрной фасоли есть антиоксиданты, снижающие вероятность развития болезней сердца и рака.

Чечевица. Из 1/2 стакана этого продукта вы получите 9 г белка и 8 г клетчатки. Одна чашка варёной чечевицы даёт вам почти 50% дневной потребности в клетчатке.

Ячмень. 1/4 стакана этого зерна содержат 5 г белка и 7 г клетчатки. Нерастворимая и растворимая клетчатка снижает уровень холестерина в крови и улучшает здоровье пищеварительной системы.

Эдамаме. Из 100 г этих соевых бобов можно получить 12 г белка и 5 г клетчатки. Также исследования показывают, что они являются отличным источником изофлавонов, антиоксидантов, снижающих вероятность развития некоторых видов рака.

Овёс. Одна чашка сырого овса содержит 11 г белка и 8 г клетчатки. В овсе есть растворимая клетчатка, помогающая снизить уровень холестерина.

Миндаль. 23 целых миндаля (28 г) содержат 6 г белка, 4 г клетчатки. 28 г этих орехов дают 50% суточной потребности в витамине Е.