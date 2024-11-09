Названы лучшие силовые упражнения для избавления от обвисшего живота

Добавьте эти упражнения в свою программу тренировок, чтобы вас живот снова стал плоским.

Отжимания. Это упражнение вызывает сокращение мышц по всему телу, хотя направлено на верхнюю часть корпуса.

Подтягивания. Они тоже задействуют верхнюю часть тела, в том числе многие мышцы спины и рук.

Приседания. При их выполнении участвуют крупные мышцы ног и ягодиц.