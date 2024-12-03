Названы лучшие способы избавиться от жира на руках

Названы лучшие способы избавиться от жира на рукахОб этом рассказали те, у кого это получилось
Включите в свои тренировки упражнения на тренировку рук. Майкл Баа советует в самом начале выполнять силовые упражнения, задействующие всё тело, трижды в неделю. Добавьте в программу простые отжимания, отжимания на брусьях и тяги, которые задействуют несколько групп мышц.
Создайте дефицит калорий. Киана (@kiana.dez) из TikTok рассказала, что ей удалось похудеть при помощи дефицита калорий и усердных, почти до отказа тренировок верхней части тела. Приоритет нужно отдавать продуктам с высоким содержанием белка (например, курице, рыбе и бобовым), добавляйте в рацион богатые клетчаткой продукты (овощи, цельные зёрна), ешьте полезные жиры, такие как орехи и авокадо, в умеренных количествах.
Силовые тренировки. Важно работать с гантелями и собственным весом. Такие упражнения помогут нарастить сухую мышечную массу в области рук. Мышечная ткань сжигает больше калорий даже в состоянии покоя. Тренер рекомендует выполнять также комплексные упражнения на верхнюю часть тела. Это жимы от плеч, жимы от груди и тяги, которые задействуют несколько групп мышц одновременно.
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