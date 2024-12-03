Названы лучшие способы избавиться от жира на руках

Об этом рассказали те, у кого это получилось

К сожалению, похудеть только в какой-то определённой области невозможно. Майкл Баа, знаменитый тренер и амбассадор BlazePod, отмечает, что для уменьшения жира на руках нужен комплексный подход.