Названы лучшие способы предотвращения набора веса в менопаузу

Ограничьте употребление сладких напитков. Замените калорийные газированные напитки, подслащённые чаи и энергетические напитки водой, травяными чаями или газированной водой с добавлением цитрусовых. В период менопаузы организм не перерабатывает углеводы должным образом. Поэтому так легко набрать вес при употреблении сладких напитков.

Добавьте в программу тренировок упражнения с сопротивлением. Это позволит нарастить мышечную массу. Исследования показывают, что это может ускорить обмен веществ, помогая вам сжигать больше калорий даже в состоянии покоя.

Ешьте больше цельнозерновых продуктов. В обзоре 2022 года, опубликованном в журнале Food Science & Nutrition, был сделан вывод, что цельнозерновые продукты могут помочь стабилизировать уровень сахара в крови и дольше сохранять ощущение сытости. Всё потому, что перевариваются они медленнее.

Высыпайтесь. Недостаток сна связан с увеличением веса, повышенным риском возникновения ожирения, снижением метаболизма и риском развития хронических заболеваний.

Снизьте уровень стресса. Хронический стресс повышает уровень кортизола. Это может способствовать увеличению веса, особенно в области живота.