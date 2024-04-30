Названы лучшие упражнения для облегчения запоров

Названы лучшие упражнения для облегчения запоровВозьмите это на заметку
Бег. Известно, что регулярные физические упражнения улучшают приток крови к кишечнику, пищеварение в долгосрочной перспективе. При этом во время интенсивной активности вроде бега организм направляет кровь от пищеварительной системы к работающим мышцам. Интенсивный бег в целом может стимулировать сокращения кишечника. Но важно бегать для этого медленнее, чем обычно.
Лёгкое кардио. К нему относятся неторопливые прогулки и поездки на велосипеде. Доктор де Латур рекомендует уделять 150 минут лёгкой аэробной активности в неделю. Это может включать работу по дому, садоводство и пр.
Упражнения на основные мышцы. По данным Гарвардской медицинской школы, сила и работа основных мышц, включая мышцы живота и косые мышцы, играют решающую роль в моторике желудочно-кишечного тракта. Делайте такие упражнения три раза в неделю. Например, это может быть планка, скручивания.
Йога. Этот вид деятельности влияет на приток крови к кишечнику. Исследования показывают, что позы йоги могут быть особенно полезны для облегчения запоров у людей с синдромом раздражённого кишечника. К таким позам относятся поворот лёжа на спине, поза кобры и поза ребёнка.
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