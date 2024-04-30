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Фитнес и здоровье
Опубликовано 30 апреля 2024, 01:30
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Названы лучшие упражнения для облегчения запоров

Возьмите это на заметку
Обзор исследований, опубликованный в Scandinavian Journal of Gastroenterology, показал, что физические упражнения способны улучшить ситуацию с запором. Также научные работы связали регулярные занятия спортом со значительным облегчением симптомов синдрома раздраженного кишечника, в том числе запора.
Названы лучшие упражнения для облегчения запоров
© Sittichai Karimpard /Getty Images

Бег. Известно, что регулярные физические упражнения улучшают приток крови к кишечнику, пищеварение в долгосрочной перспективе. При этом во время интенсивной активности вроде бега организм направляет кровь от пищеварительной системы к работающим мышцам. Интенсивный бег в целом может стимулировать сокращения кишечника. Но важно бегать для этого медленнее, чем обычно.

Лёгкое кардио. К нему относятся неторопливые прогулки и поездки на велосипеде. Доктор де Латур рекомендует уделять 150 минут лёгкой аэробной активности в неделю. Это может включать работу по дому, садоводство и пр.

Названы лучшие упражнения для облегчения запоров
© Parkview Health

Упражнения на основные мышцы. По данным Гарвардской медицинской школы, сила и работа основных мышц, включая мышцы живота и косые мышцы, играют решающую роль в моторике желудочно-кишечного тракта. Делайте такие упражнения три раза в неделю. Например, это может быть планка, скручивания.

Йога. Этот вид деятельности влияет на приток крови к кишечнику. Исследования показывают, что позы йоги могут быть особенно полезны для облегчения запоров у людей с синдромом раздражённого кишечника. К таким позам относятся поворот лёжа на спине, поза кобры и поза ребёнка.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.