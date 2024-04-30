Названы лучшие упражнения для облегчения запоров

Бег. Известно, что регулярные физические упражнения улучшают приток крови к кишечнику, пищеварение в долгосрочной перспективе. При этом во время интенсивной активности вроде бега организм направляет кровь от пищеварительной системы к работающим мышцам. Интенсивный бег в целом может стимулировать сокращения кишечника. Но важно бегать для этого медленнее, чем обычно.

Лёгкое кардио. К нему относятся неторопливые прогулки и поездки на велосипеде. Доктор де Латур рекомендует уделять 150 минут лёгкой аэробной активности в неделю. Это может включать работу по дому, садоводство и пр.