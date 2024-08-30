Названы лучшие виды физических упражнений для людей с диабетом

Ходьба. Известно, что люди, которые после еды ходят хотя бы 10−15 минут, имеют значительные улучшения уровня сахара в крови.

Плавание. Полезны могут быть даже занятия аквааэробикой или бег трусцой в воде. В этом случае сахар вытягивается из кровотока и направляется в работающие мышцы.

Силовые тренировки. Они повышают чувствительность к инсулину, улучшают контроль уровня глюкозы в крови. Для этого вам необязательно ходить в спортзал. Вы можете и дома выполнять отжимания (или модифицированные отжимания на коленях), выпады, приседания, подъёмы на носки с собственным весом и многое другое.

Приседания. Эти упражнения активируют большие группы мышц в ногах, которые действуют как поглотители углеводов.

Перерыв при длительном сидении. Исследования показывают, что это может привести к существенному улучшению контроля сахара в крови.