Названы лучшие виды упражнений для тонкой талии в 50 лет

Тренировка осанки. Если сидеть прямо и отводить плечи назад, это расширит область груди и живота. В результате живот будет казаться меньше.

Аэробные упражнения с низкой ударной нагрузкой. Доктор Бол отмечает, что это одновременно сжигает калории и поддерживает минеральную плотность костей.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.