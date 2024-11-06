Названы лучшие виды упражнений для тонкой талии в 50 лет

Опубликовано 06 ноября 2024, 03:451 мин.
Названы лучшие виды упражнений для тонкой талии в 50 летДобавьте их в свою программу
Доктор Майк Бол, доктор медицины, магистр общественного здравоохранения, профессиональный врач-медик, рассказал, как в 50 лет можно добиться стройной талии. По его словам, основное внимание в этом возрасте нужно уделять упражнениям, которые сжигают калории, укрепляют мышцы и кости.
Силовые тренировки. Они сжигают большую часть калорий. Силовые упражнения, направленные на тренировку рук, приведут к общей потере жира.
Упражнения на пресс. Они будут поддерживать и наращивать силу мышц живота, а также не позволят ему становиться шире. При этом выполняться они должны в сочетании с силовыми тренировками.
Тренировка осанки. Если сидеть прямо и отводить плечи назад, это расширит область груди и живота. В результате живот будет казаться меньше.
Аэробные упражнения с низкой ударной нагрузкой. Доктор Бол отмечает, что это одновременно сжигает калории и поддерживает минеральную плотность костей.
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Источник:Eat This, Not That
Автор:Валерия Филимонова