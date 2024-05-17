Названы лучшие закуски для здоровья кишечника

Вот несколько закусок, которые точно принесут пользу кишечнику.

Йогурт и ягоды. Йогурт считается полезным для кишечника за счёт высокого содержания пробиотиков. В ягодах же много антиоксидантов полифенолов, которые благотворно влияют на микробиом кишечника, уменьшают воспаление.

Хумус и морковь. Нут содержит клетчатку, которая действует как пребиотик, то есть питает полезные бактерии в кишечнике. В моркови же много клетчатки и бета-каротина.

Миндаль. Исследование, опубликованное в журнале Current Developments in Nutrition, показало, что миндаль содержит много ненасыщенных жиров, клетчатки и полифенолов.

Кефирный смузи. Пробиотики в кефире помогают поддерживать естественный баланс микробиома кишечника.

Попкорн. Он богат растворимой клетчаткой, которая помогает регулировать и улучшать состояние кишечного микробиома. Но следите, чтобы в попкорне не было насыщенных жиров.