Названы места, где вы с большей вероятностью заразитесь гриппом

Лора Перди, доктор медицины, магистр делового администрирования, сертифицированный семейный врач в Форт-Беннинге (США), рассказала, каких общественных мест лучше избегать, чтобы не заразиться гриппом.

Самолёты и аэропорты. Риск заражения вирусом гриппа в них повышается из-за замкнутого пространства, плохой циркуляции воздуха, близости людей друг к другу. Свести к минимуму это можно за счёт соблюдения гигиены рук, ношения масок, отказа от прикосновений к лицу.

Школы и детские сады. У детей общие игрушки, много групповых занятий.

Общественный транспорт. Чтобы не заразиться от других пассажиров в транспорте, соблюдайте социальную дистанцию, когда это возможно, а также пользуйтесь дезинфицирующими средствами для рук.

Продуктовые магазины и аптеки. Большинство из нас ходят за продуктами даже во время болезни. Чтобы снизить риск заражения гриппом, регулярно дезинфицируйте руки, не прикасайтесь к лицу во время покупок, протирайте ручки тележек дезинфицирующими салфетками.

Розничные магазины и торговые центры. Есть большая вероятность, что вы пройдёте мимо больного человека или прикоснётесь к той же поверхности, что и человек, который заразился гриппом.