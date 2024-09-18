Названы неочевидные факторы, которые ускоряют старение

Томас Буфорд, доктор философии, профессор геронтологии, гериатрии и паллиативной помощи в Университете Алабамы в Бирмингеме, отмечает, что некоторые изменения образа жизни могут замедлить биологическое старение. Вот чего вам лучше для этого избегать.

Социальная изоляция. Согласно недавнему отчёту, почти четверть всех взрослых в возрасте 65 лет и старше социально изолированы. Одиночество и социальная изоляция повышают риск возникновения деменции, болезней сердца, инсульта и депрессии. Активная социальная жизнь и наличие цели в жизни помогают пожилым людям оставаться здоровыми и жить дольше.

Отказ от солнцезащитных очков. Это может привести к повреждениям от солнца и утрате кожей эластичности. Часто это возникает на тонкой коже нижних век, как и рак кожи. К тому же при ношении очков вы не будете щуриться.

Сидячий образ жизни. Недавнее исследование связывает долгие часы просмотра телевизора с меньшим количеством шансов на здоровое старение. Помочь может замена этой привычки на умеренные или лёгкие физические нагрузки. Ставить движение в приоритет — ключ к здоровому старению. Не игнорируйте также силовые упражнения.