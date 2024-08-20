Фитнес и здоровье
Опубликовано 20 августа 2024, 18:45
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Названы неочевидные симптомы рака яичников

Часто эту болезнь обнаруживают на поздней стадии
Новое исследование показало, что рак яичников всё же можно диагностировать на раннем этапе. Для этого обращать внимание на определённые симптомы у женщин.
Названы неочевидные симптомы рака яичников
© Parkview Health

В ходе нового исследования учёные сосредоточились на четырёх симптомах: вздутие живота, боль в животе, частые позывы к мочеиспусканию и быстрое чувство насыщения. Когда их обнаруживали у женщин, их направляли на встречу со специалистом. В результате даже самые агрессивные формы рака яичников смогли распознать на ранних стадиях.

Дело в том, что рак яичников невозможно диагностировать с помощью скрининга рака шейки матки, гинекологические осмотры тоже в этом плане бесполезны.

Многие симптомы рака яичников (усталость, запор и изменения в менструации) совпадают с признаками других распространённых заболеваний. Это делает раннее обнаружение рака проблемой.

Названы неочевидные симптомы рака яичников
© Unsplash/CC0 Public Domain

В период с июня 2015 года по июль 2022 года специалисты отобрали 2596 женщин в возрасте от 16 до 90 лет из 24 больниц по всей Великобритании. Их попросили наблюдать за появлением у себя таких симптомов, как постоянное вздутие живота, чувство сытости вскоре после начала приёма пищи и/или потеря аппетита, боль в области таза или живота (которая может ощущаться как расстройство желудка), потребность в срочном или более частом мочеиспускании.

Женщины, которые жаловались хотя бы на один из четырёх симптомов, были в течение двух недель направлены к гинекологу. Сначала они сдавали анализ крови, который измерял раковый антиген 125 (CA125). Если его уровень был не в рамках нормы, то пациенток направляли на вагинальное УЗИ.

Выяснилось, что данный метод лучше выявляет рак яичников, чем общий скрининг людей, у которых нет симптомов. У примерно 12% женщин, направленных сразу к гинекологу, обнаружили онкологию. У 6,8% пациентов был диагностирован серозный рак яичников высокой степени злокачественности. Это самая агрессивная форма рака, от которой чаще всего умирают при раке яичников.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.