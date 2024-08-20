Названы неочевидные симптомы рака яичников

В период с июня 2015 года по июль 2022 года специалисты отобрали 2596 женщин в возрасте от 16 до 90 лет из 24 больниц по всей Великобритании. Их попросили наблюдать за появлением у себя таких симптомов, как постоянное вздутие живота, чувство сытости вскоре после начала приёма пищи и/или потеря аппетита, боль в области таза или живота (которая может ощущаться как расстройство желудка), потребность в срочном или более частом мочеиспускании.

Женщины, которые жаловались хотя бы на один из четырёх симптомов, были в течение двух недель направлены к гинекологу. Сначала они сдавали анализ крови, который измерял раковый антиген 125 (CA125). Если его уровень был не в рамках нормы, то пациенток направляли на вагинальное УЗИ.

Выяснилось, что данный метод лучше выявляет рак яичников, чем общий скрининг людей, у которых нет симптомов. У примерно 12% женщин, направленных сразу к гинекологу, обнаружили онкологию. У 6,8% пациентов был диагностирован серозный рак яичников высокой степени злокачественности. Это самая агрессивная форма рака, от которой чаще всего умирают при раке яичников.

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