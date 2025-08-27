Названы опасные заблуждения об употреблении сырого молока

В сыром молоке больше питательных веществ. Эксперты отмечают, что на самом деле пастеризация мало влияет на содержание витаминов в молоке. Витамина С действительно может стать меньше из-за нагревания, но его от природы в молоке мало.

Сырое молоко содержит больше жирных кислот. Исследования демонстрируют, что пастеризация не изменяет состав жира в молоке.

Сырое молоко поддерживает иммунитет. По данным научных работ, противомикробных веществ в молоке недостаточно, чтобы они могли уничтожить вредные бактерии в этом напитке. Также исследования показывают, что пастеризация почти никак не влияет на противомикробные вещества.

Благодаря сырому молоку улучшается пищеварение. Согласно результатам исследований на людях и животных, пастеризация не влияет на усвоение молока. Также известно, что коровьи иммуноглобулины в молоке не укрепляют иммунную систему людей.